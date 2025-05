“Lo importante es el balance”: creadores de la pastelería saludable ‘Libre de Culpa’

Ana María Blanco y Andrés Pieschacón, son los creadores de la pastelería ‘Libre de Culpa’ especializada en recetas saludables con ingredientes aptos para todo tipo de personas. Para hablar al respecto, pasaron por los micrófonos de Mujeres W y compartieron su experiencia dándole forma a este proyecto.

“La marca nació por un accidente”, afirmó Blanco, quien dio a conocer que todo inició en un esfuerzo por hacer pastelería saludable para sus propios familiares quienes tenían problemas de salud y no podían consumir postres tradicionales.

Esto se mezcló con un tema de negocios, como lo mencionó Pieschacón, agregando que el proyecto empezó a tomar forma después de un contacto recomendado por Blanco fallara en una entrega de postres. “Hay gente que dice que se llama ‘Libre de Culpa’ porque Ana se sintió culpable conmigo y terminó haciendo los postres ella”, mencionó entre risas.

Esta experiencia también los encaminó a una mentalidad de desarrollar su negocio de una manera “justa, honesta y transparente”, explicó Pieschacón.

Por su parte, Blanco recordó que la elaboración de esos postres empezó por curiosidad pues le interesaba el tema de la alimentación saludable, pero cuando sintió los beneficios se convenció de continuar.

“Mi cuerpo no era capaz de soportar mi personalidad, mi alma, mi energía, yo sentía que no era yo”, recordó Blanco. “Cuando veo que la alimentación saludable cambia mi vida y mi forma de ser, me enamoro de esto”.

El proyecto inició de manera independiente, pero debido al apoyo que han recibido pudieron emprender a pesar de la pandemia y hoy en día cuentan con un local físico en el que atienden a varias personas interesadas en consumir postres saludables.

“Lo más importante es el equilibrio”, comentó Pieschacón sobre la preparación de los postres que llevan ingredientes para todo tipo de necesidades y limitaciones. “Nos hemos dado cuenta que para muchas personas es muy diferente lo que les sienta mejor a su cuerpo”, agregó Blanco.

Escuche la entrevista completa aquí:

