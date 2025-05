Consejo de Estado rechaza recurso y sigue avanzando demanda que resolverá futuro de la fiscal

AME071. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/02/2025.- La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, habla durante la presentación del informe de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras de Derechos Humanos este viernes, en Bogotá (Colombia). Camargo aseguró que las negociaciones de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano no se deben detener por la retención desde el miércoles de Andrés Rojas, alias 'Araña', que está pedido en extradición por EE.UU. por narcotráfico. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

El Consejo de Estado negó un recurso de reposición que presentó uno de los demandantes de la demanda que resolverá el futuro de la legalidad o no de la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo, en donde pedía la inclusión de un informe de El Reporte Coronell en el que se hablaba de la renuncia de la candidata Amelia Pérez, la votación, y otras situaciones.

En criterio de la magistrada ponente, los datos de prensa no son de valor probatorio per sé si no se acompañan de medios idóneos que los soporten, por lo cual el litigio se basará en los actos administrativos oficiales con los que se cuenta.

“El medio de convicción resulta impertinente, como quiera que, como ya lo ha mencionado la Sección Quinta, la solicitud probatoria no pretende respaldar un hecho, sino un argumento del concepto de la violación expuesto en el libelo”, indica la decisión.

Adicionalmente, en el tema particular de la aclaración pedida por la defensa del fiscal Camargo, esta fue rechazada por la magistrada Gloria Gómez debido a que no había ningún tipo de duda con el texto de la decisión, en cambio, solamente se pedía claridad sobre el término para presentar alegatos de conclusión el cual ya está reglado por la ley.

Aún resta por resolverse otro recurso legal para que se puedan practicar las pruebas decretadas y se entre a la fase final del proceso (alegatos de conclusión, proyecto de fallo y sentencia). Se trata de un recurso de súplica que presentó otro de los demandantes, Samuel Ortiz Mancipe, quien pidió al Consejo de Estado decretar el testimonio de la excandidata Amelia Pérez.