Tribunal decidirá si la fuente “no formal” del caso de Nicolás Petro continúa reservada

El abogado Alejandro Carranza confirmó que, tras interponer un recurso, el Tribunal Superior de Bogotá decidirá si la fuente “no formal” utilizada por la Fiscalía en el caso contra Nicolás Petro continúa o no en reserva.

De acuerdo con el defensor del exdiputado del Atlántico, lo que se busca es descubrir dicha fuente, al aparecer en múltiples actuaciones investigativas desarrolladas por el ente acusador.

Según manifestó Carranza, la fuente “no formal” sirvió de soporte para el desarrollo de informes patrimoniales, interceptaciones, inspecciones bancarias e incluso la solicitud de orden de captura contra el señalado.

“La Fiscalía General de la Nación, dentro del caso de Nicolás, realizó varias actividades que, en el criterio de la lealtad procesal, son bastante reprochables, creemos nosotros, una de esas fue haber utilizado una fuente “no formal” para construir las razones por las cuales supuestamente debía ser capturado Nicolás”, indicó.

Por lo anterior, la defensa de Nicolás Petro radicó un derecho de petición solicitando información sobre dicha fuente en abril de 2025.

Posteriormente, fue interpuesta una acción de tutela contra la Fiscalía exigiendo la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia del exservidor público.

El abogado también explicó que, la misma fuente fue utilizada en más de 20 informes de la Fiscalía para generar diferentes conclusiones por parte de los investigadores Víctor Forero y Juan Camilo López Linares.

“Lo curioso es que, cuando se le pide a la Fiscalía que nos entregue esa fuente no formal, que es un informante inscrito al que le pagan en la Fiscalía, entonces nos dicen que no lo encuentran que no saben cuál es, pero para capturarlo si la tenían”, dijo.

Ante la situación, manifestó que han solicitado un recurso de insistencia para que sea un magistrado el que determine si se podía utilizar una fuente que, según él, “no existe” y que tampoco es posible controvertir en juicio.

“Aquí el ejercicio del derecho penal exige lealtad y si una fuente es utilizada como una especie de testigo, pues en el juicio también tiene que salir a declarar o si no, la consecuencia es que no puede ser utilizada en nada”, afirmó.

Tras los recursos interpuestos, será el Tribunal Superior de Bogotá el que decida si se mantiene o no la reserva de la fuente “no formal” utilizada por la Fiscalía dentro del proceso contra Nicolás Petro por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.