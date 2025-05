“El Banco de la República está estancando la economía nacional”: advirtió el presidente Petro

Durante la noche de este martes 27 de mayo en medio del consejo de ministros que fue televisado por los canales públicos, el presidente Gustavo Petro se refirió al Banco de la República y lo señaló de estar estancando la economía.

El mandatario agregó que se ha congelado el crecimiento del crédito en el país. “Incumplieron el pacto, así no se puede”, señaló Petro.

“Aquí hay que culpar al Banco de la República. El crédito en Colombia no crece, lo que ha crecido es lo que hemos hecho nosotros, el resto no ha crecido, desde 2022 en términos constantes incluso ha decrecido (…) el Banco de la República está estancando la economía nacional, pero no ha crecido el crédito asociativo, no aparece, es decir que han incumplido el pacto que se llevarán recursos de los bancos en forma de crédito a asociaciones de microempresarios rurales y urbanos, ha crecido algo el microcrédito individual”.

Sin embargo, el presidente Petro añadió que este crecimiento de microcrédito individual, “es marginal, una banca así no se desarrolla en Colombia. Esto es una discusión del Senado, ¿quieren apoyar a los microempresarios? Bajen los impuestos, eso fue lo que propusimos en la ley de financiamiento y la hundieron. ¿Quieren desarrollar la microempresa? Bajen los costos de energía eléctrica, aunque han bajado un poco no es lo suficiente para que un microempresario pueda producir con competitividad”.

#NoticiaW | El presidente @petrogustavo culpó al Banco de la República de estar matando la economía: “Está estrangulando la liquidez en Colombia”. pic.twitter.com/EWUtWS7Vvh — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 28, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: