“La caída de la conmoción implica que el Ejército tiene que salir del Catatumbo”: presidente Petro

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto 131 de 2025, uno de los decretos de desarrollo de la conmoción interior en el Catatumbo, dirigido a la asignación de recursos para proyectos de inversión en esa región. El decreto se cayó por una insólita razón: quedó mal firmado por los ministros.

Sin embargo, el presidente Petro, durante el consejo de ministros que fue televisado por los canales públicos y plataformas del Gobierno, aseguró que el Ejército tendrá que salir de la zona por falta de recursos en el Catatumbo. Es lamentable que se haya caído los decretos, no lo puedo entender, 100 muertos, 60 mil desplazados, terror en la población y no es conmoción interior porque faltó la firma de un ministro. ¿Que es eso?”.

Por eso ante este escenario el presidente Petro enfatizó en que las tropas serán las más afectadas. “La caída de la conmoción implica que el Ejército tiene que salir del Catatumbo, no hay plata para financiarlo porque el señor Efraín Cepeda hundió la ley de financiamiento en las comisiones y no hay otra forma de obtener dinero. Al no queda la conmoción interior, pero defender esa población que es con justicia social y armas también se cae, ¿entonces cómo se defiende el Estado?”.

#ATENCIÓN | El presidente Petro advierte que “la caída de la conmoción interior implica que el Ejército tiene que salir del Catatumbo, no hay plata para financiarlo”. pic.twitter.com/cKW6mnEJb1 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 4, 2025

Hay que señalar que en el marco del análisis del contenido del decreto como tal, la Corte Constitucional amparada en el precedente del decreto “madre” de la conmoción (donde se avalaron solo las medidas para atender la emergencia humanitaria y no la crisis estructural), también cuestionó la asignación de recursos para temas ambientales y de inversión de desarrollo regional,distintos a aquellos de inversión social para la implementación del Acuerdo de Paz.

La Sala Plena aclaró que los efectos de su decisión no son retroactivos, por lo cual solo tendrá efectos hacia el futuro (este es uno de los decretos que no fue prorrogado). Es decir, que todos los proyectos amparados por el decreto que se hayan aprobado y estén en ejecución con asignaciones para la paz, la inversión regional del 40% en cabeza de las regiones y el Sistema General de Regalías, podrán continuar vigentes.

