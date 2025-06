Nos han gobernado asesinos, una banda de hampones: presidente Petro tras críticas a consulta popular

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas a favor de la comunidad de paz de San José de Apartadó, el presidente Gustavo Petro cuestionó a los expresidentes que han criticado la intención de expedir el decreto que convoque la consulta popular, dijo “nos han gobernado asesinos”.

El mandatario aseguró que “como dice la canción por ahí, una banda de hampones nacidos en Chapinero Alto lujoso y en el Poblado de Medellín, y el resto de Colombia ha tenido que ser víctima”.

“Estos presidentes, que desde ayer me atacan, se unieron. Uno suplica porque lo acepten en el club, porque se siente muy desolado, porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz (...) Dicen todos juntos que están unidos para defender la democracia, ¿acaso durante todos esos gobiernos no fue que ocurrió la masacre en Colombia, no son nos llevaron a ser el tercer país más desigual del mundo?“, aseguró el mandatario.

Asimismo, agregó: “cómo puede decir una Constitución que buscamos construir un Estado social de derecho y ser el tercer país más desigual del mundo (…) si las normas llevaran a la justicia social, que es lo que indica un Estado Social de derecho, no habría masacres en Colombia”.

Finalmente, Petro propuso construir un Estado social de derecho.

“¿Qué implica separación de poderes? Sí, pero los tres poderes se subordinan al poder legítimo, único y exclusivo, que es el poder de Colombia, lo demás era aristocracia falsa de sanguinarios. Si voy a la Comisión de la Verdad y miro las cifras, hay 700.000 colombianos asesinados desde el 9 de abril, ¿eso es una democracia?”, concluyó.