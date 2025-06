Fiscalía pidió cárcel para Carlos Ramón González: habría dado la orden de pagar millonarias coimas

La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

#NoticiaW | La @FiscaliaCol pidió que el exdirector del @DapreCol, Carlos Ramón González, sea enviado a la cárcel por presuntamente ordenar el pago de millonarios sobornos a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, en el escándalo de la @UNGRD. pic.twitter.com/HmWY5Of62M — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 6, 2025

González fue imputado hace dos semanas por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó. La diligencia se adelanta ante el magistrado Leonel Rogeles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá. A la fecha, se desconoce su paradero.

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, afirmó que existen “suficientes elementos de juicio” para sustentar la gravedad de los hechos:

“Su señoría, por medio de la sustentación que a continuación se presentará, la Fiscalía demostrará que la solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en simples sospechas carentes de respaldo, sino que por el contrario existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada”, dijo.

La Fiscalía sostiene que, en 2023, González acordó con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la entrega de $70.000 millones en contratos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name ($ 60.000 millones), y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle ($10.000 millones), a cambio de apoyo legislativo a las reformas del Gobierno.

#Atención | “Era necesario cumplirles... Me dijo: $60 mil millones a Name y un poco más de $10 mil millones a Calle en contratos”: Así narró Olmedo López la orden que, según él, le dio Carlos Ramón González. La @FiscaliaCol reveló apartes de su declaración en el caso @UNGRD. pic.twitter.com/B58zR07YBK — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 6, 2025

Según el testimonio de Olmedo López, presentado en audio durante la audiencia, el acuerdo se cerró durante reuniones realizadas entre el 18 y 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño:

“Las convocatorias del doctor Carlos Ramón siempre eran voz a voz. Aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros, porque llegábamos dos horas antes”, narró.

“Allí me da la orden, que era necesario cumplirles, que los presidentes del Senado y la Cámara no caminaban, que él había llegado a acuerdos con ellos para entregarles unos contratos. Me dijo $60 mil millones a Name y un poco más de 10 mil millones a Calle en contratos”, agregó.

Sin embargo, ante las supuestas urgencias de los congresistas, el pago habría sido parcialmente en efectivo. De acuerdo con la investigación, entre el 12 y 14 de octubre de 2023 se habrían entregado $3.000 millones a Name y $1.000 millones a Calle. El enlace entre el Ejecutivo y los legisladores habría sido la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, también imputada y actualmente detenida.

#Atención | La @FiscaliaCol alertó que hay vacíos en las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño el 21 de septiembre, justo cuando habrían coincidido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. Señaló como “extraña” la falta de continuidad en los… pic.twitter.com/PkoKtssu7Z — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 6, 2025

La Fiscalía sostiene que estas coimas habrían tenido como finalidad asegurar el respaldo político del Congreso a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, lo cual forma parte de un entramado mayor de corrupción que involucró recursos públicos de la UNGRD.

Escuche W Radio en vivo: