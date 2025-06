Heredero, cantante: “La carranga es lo más colombiano que puede existir”

Féizar Orjuela, mejor conocido por su nombre artístico como ‘Heredero’, compartió con los micrófonos de La Hora del Regreso detalles sobre su carrera artística y su nueva canción con Guayacán Orquesta, ‘Rumba para enamorar’.

Sobre su éxito con la canción ‘Coqueta’ a finales de 2024, dijo: “Uno a todas las canciones les echa ganas, las graba, las produce con mucho, le mete todo el corazón y las envía que sean lo que ellas quieran ser. Y así sucedió con esta, quiso ser exitosa y así lo fue”.

Orjuela recordó sus inicios tocando en Macaravita, Santander, y en pueblos cercanos. “Los inicios fueron difíciles pero bonitos”, explicó el artista mencionando que se ha tratado de una historia de “berraquera y de no desfallecer”.

Respecto al nuevo proyecto con Guayacán, explicó que la canción “se produjo con mucho corazón y con mucho amor”. Además, expresó que está muy contento por la buena recepción del público y agradeció por el apoyo hacia su música.

De esta colaboración, también destacó que se ha tratado de una experiencia muy gratificante: “Es como si la vida me dijera ‘venga, échele ganas’”. “(Aprendí) no solo con la canción, sino con toda la trayectoria de ellos. Me han mostrado que con música de nuestras raíces podemos hacer cosas interesantes”, agregó.

Sobre la música carranguera aseguró que es “lo más colombiano que pueda existir” y explicó que, a diferencia de muchos otros géneros famosos en el país, sus orígenes son completamente nacionales.

“La carranga viene meramente de la montaña, nacida del campo. Es muy colombiana. Siento que todo el apoyo que está recibiendo es muy merecido”, afirmó en referencia al proyecto de ley para convertir este género musical en patrimonio nacional.

Escuche la entrevista completa aquí:

