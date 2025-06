“Nos sentimos huérfanos por la falta de apoyo del gobierno nacional”: Alcalde de Villamaría, Caldas

Manizales

Aunque ya han invertido cerca de $ 500 millones para los subsidios de arrendamientos de todas las familias afectadas que dejó la emergencia en la vereda Los Cuervos de Villamaría, la administración municipal dice que ya no tiene la capacidad financiera para continuar apoyando a los damnificados y mandan una alerta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres para que prioricen recursos.

Jonier Alejandro Ramírez, alcalde de Villamaría, mencionó que requieren alrededor de $ 1.600 millones para realizar las obras en la zona y dijo que la vía que comunica la vereda Los Cuervos con San Julián está en alerta roja y a punto de colapsar.

“Nos hemos sentido muy solos. Ya han pasado varios meses después de la tragedia y ya no tenemos recursos, porque no hemos recibido ningún tipo de ayuda externa por parte del gobierno nacional. No hemos tenido una respuesta clara y contundente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a pesar de que el director de esa unidad estuvo en Manizales, lo invité al municipio, pero no accedió”, destacó Ramírez.

Agregó que el deslizamiento de tierra no se ha detenido en el sector y tiene afectados a cientos de campesinos y estudiantes que a diario transitan por la vía, por lo que requieren de una pronta intervención.

Además, alertó que los arreglos de la malla vial cuestan alrededor de 980 millones de pesos, pero que no han obtenido respuestas ni ayudas del gobierno nacional.

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero, un deslizamiento de tierra dejó a cinco personas fallecidas y cerca de 62 personas damnificadas en la vereda Los Cuervos en mencionado municipio.