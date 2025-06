Plural: la nueva cara del techno bogotano que quiere devolverle el alma al rave

La historia de Plurall no comienza con un nombre, sino con una inquietud: ¿qué pasó con el espíritu original del rave? Nicolás Molano, cofundador de este nuevo colectivo, lo tiene claro: “Hoy la gente va a las fiestas más por desconectarse de su realidad que por conectarse con los demás”. Y justamente en contra de esa lógica nace Plurall, como resultado de una fusión entre dos pesos pesados de la escena electrónica en Bogotá: Bcapitaltechno y One Vibe.

Ambos colectivos ya tenían un recorrido consolidado. Bcapitaltechno, junto a su socio Juan David Prieto, se posicionó como uno de los principales promotores de música techno en Colombia, fundando también el colectivo Black One. Tras varios años de trabajo conjunto con One Vibe —organizando eventos de house, melodic y techno— llegó un punto de quiebre: “Sentíamos que no teníamos una identidad clara. Teníamos buenos DJs, buen público, pero ¿quiénes éramos?”, cuenta Nicolás.

Así nació Plurall. Su nombre, como su filosofía, refleja la unión de muchas voces. “Plurall une el concepto de pluralidad con el ‘all’, todos en inglés. Queremos que la gente sea el centro de la experiencia”, explica Molano. Su enfoque va más allá del booking: no se trata solo de traer a los mejores DJs, sino de ofrecer fiestas pensadas para el bienestar del público, donde la conexión y la comunidad estén por encima del consumo y la apariencia.

Y esto se traduce en decisiones concretas. En cada evento, Plurall analiza los espacios para mejorarlos, aplica dinámicas para fomentar la integración, y ahora incluso lanzará un concepto de “pre-fiesta”, donde los asistentes pueden relajarse y conocerse antes de entrar al club. “Queremos romper el mito de que vas a una fiesta electrónica y no hablas con nadie”, afirma Nicolás.

Su próximo evento será el 20 de junio en Octava Club, con un cartel que refleja ese espíritu de conexión intergeneracional: Marco Bailey, leyenda belga con más de tres décadas de trayectoria, y Francois X, referente del techno francés con una sensibilidad melódica más reciente. “Nos emociona ese contraste de generaciones, porque queremos traer de vuelta ese sonido clásico, alejado de la actual tendencia de BPMs frenéticos”, dice Molano.

Pero el reto no es menor. La escena electrónica bogotana atraviesa una crisis de espacios: los clubes son pocos, los permisos costosos, y el público cada vez más selectivo. “La gente se guarda para eventos masivos como Cordillera o Baum. Las fiestas de club se están quedando sin público”, reconoce Nicolás. Frente a ese panorama, Plurall apuesta por lo esencial: cuidar la curaduría, respetar la pista y priorizar la experiencia por encima del show para redes sociales.

En palabras de Molano, “antes uno iba a una fiesta y salía con amigos nuevos. Hoy muchos solo graban historias”. Por eso, proponen una solución intermedia: que haya una persona encargada de grabar contenido, mientras el resto se dedica a bailar, interactuar y escuchar. “Queremos volver a hacer del techno una experiencia real, no solo un fondo para selfies”, concluye.

Escuche la entrevista aquí:

