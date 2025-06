Sara Uribe sobre el poder de la reconciliación: “Cuando hay calma, se aprende a tener madurez”

La reconocida presentadora y modelo colombiana Sara Uribe pasó por los micrófonos de Mujeres W para relatar sus vivencias y compartir los aprendizajes que ha obtenido tras recuperarse de graves situaciones a lo largo de su vida.

“Me ha costado reconstruirme”, afirmó la invitada, quien recordó un periodo difícil de su vida en el que tuvo muchas pérdidas. “Hubo momentos en los que yo sentía que la vida se me apagaba”, compartió.

La presentadora explicó que tuvo que realizar todo un proceso de reconstrucción después de haber pasado por graves situaciones como la ruptura de la relación con el papá de su hijo, pérdidas en sus empresas y problemas de salud. Fue en ese momento que halló en la fe un apoyo para avanzar y actualmente considera que ha aprendido mucho de ese entonces.

“En mi cuerpo están reflejados, como si fueran un diario, los momentos más dolorosos que me recuerdan de dónde salí y a dónde yo no debo volver”, expresó.

Actualmente, ha encontrado una fuerza que la impulsa a seguir adelante y es algo que quiere compartir con los demás. “Empiezo a darme amor en esas cicatrices, a sobar mi piel, a tocarla, a sentirla, a decir: ‘Es que también soy linda sin un filtro, sin un maquillaje’”, comentó.

Sobre la relación con su hijo, comentó que “ser mamá reconforta el alma” y explicó que su relación con él también le ha ayudado a aprender la lección de que es importante soltar en ciertas ocasiones. “Él llegó a mi vida para enseñarme a soltar, a decir: ‘Mamá, yo no te pertenezco, tú no me perteneces, soy prestado’”, compartió.

Fue a partir de esos aprendizajes que encontró la inspiración para lanzar su marca ‘Poderosa’ y la cual se ha convertido en una representación de su proceso de amor propio y recuperación. La línea incluye productos especializados para el cuidado de la piel.

Uribe también destacó a dos mujeres en su vida, quienes han sido fundamentales en su proceso de sanación, su manager y una tía. Ambas le han ofrecido apoyo para salir adelante, sin importar los obstáculos y las dificultades.

Escuche la entrevista completa aquí:

Sara Uribe sobre el poder de la reconciliación: "Cuando hay calma, se aprende a tener madurez"

