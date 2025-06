Corte Suprema niega petición de la Fiscalía de cerrarle investigación al general Zapateiro

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía para que fuera cerrada una investigación que se adelanta contra el general (r) y excomandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, por supuestos vínculos con el Clan del Golfo, tras la denuncia instaurada por el señor Richard Maok Riaño, conocido como el ‘Hacker Fiscalía’.

La investigación fue iniciada luego de la denuncia que presentó el señor Riaño, en la cual indicó tener evidencias que supuestamente comprometían al excomandante del Ejército con ese grupo delincuencial por ejemplo pruebas derivadas de Dairo Úsuga ‘Otoniel’.

El alto tribunal, al evaluar lo planteado por el ente investigador, sentenció que la Fiscalía no ha adelantado las labores investigativas que tiene que realizar, entre ellas hacer todo lo posible por tomar la declaración del señor Richard Maok Riaño, y sobre todo, al ver que no se ha hecho lo suficiente por interrogar al excomandante del Clan del Golfo, Dairo Úsuga, ‘Otoniel’, se ordenó a la Fiscalía que lo haga.

“Es necesario conocer la versión de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, teniendo en cuenta que al haber fungido como jefe del Clan del Golfo, tiene pleno conocimiento de la estructura y los vínculos de dicha organización ilegal. Por ello, es importante que la Fiscalía insista en llevar a cabo la toma de la declaración", señala la decisión.

Y además, por orden de la Corte, el ente acusador también deberá ampliar sus pesquisas y buscar a otros exintegrantes del Clan del Golfo con el fin de verificar si las supuestas relaciones de Zapateiro con ese grupo armado tienen asidero o no.

De hecho, debido a la insuficiente argumentación planteada por la Fiscalía en la solicitud de preclusión, la Sala le hizo un fuerte llamado para que sustente bien las solicitudes con labores de investigación profundas: “A la Fiscalía le corresponde formular una adecuada sustentación y argumentación tendiente a probar la estructuración de la causal alegada, determinando el alcance de los medios probatorios recogidos, con suficiente evidencia que permita sostener que no hay mérito para acusar por no observarse participación alguna del indiciado, situación que no es clara en el presente caso".