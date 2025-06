Mario Duarte sobre Rock al Parque: “Me siento muy orgulloso de haber participado cuando se armó”

Desde este sábado 21 hasta el lunes 23 de junio se llevará a cabo en Bogotá el festival Rock al Parque y uno de los invitados es la banda colombiana La Derecha. Su vocalista, Mario Duarte, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso y charló sobre su relación con el festival y lo que los fans pueden esperar de la banda en el futuro.

“Yo me siento muy orgulloso de haber participado en el momento en que se armó y de alguna manera me da mucha alegría saber que vino de los roqueros, pues que éramos como los que no teníamos como nada, ¿no?”, afirmó el artista.

Sobre su conexión con el evento, recordó que fue una propuesta que elaboró con apoyo de la directora del Instituto de Cultura y Turismo de ese entonces, Bertha Quintero. “Sencillamente se me ocurrió que podíamos hacer como un festival en cualquier parque o algo, que el instituto nos pusiera la tarima y el sonido, y Berta me dijo, ‘Haga una carta y la manda acá’”, mencionó.

Duarte también destacó cómo la música rock ha evolucionado con los años y que actualmente ha permeado muchos otros géneros musicales. “Yo creo que el rock ya se metió en todas otras expresiones de la cultura”, aseguró el cantante.

Por otra parte, Duarte compartió su relación con el personaje de Nicolás Mora, de la famosa serie ‘Yo soy Betty, La Fea’. “He tenido que volver a aceptarlo. Volvimos a ser amigos. También es que creo que Nicolás Mora yo no le caigo tan bien”, mencionó entre risas.

El artista también expresó su gratitud por hacer parte de los artistas invitados a la edición 2025 de Rock al Parque y compartió unos detalles sobre lo que puede estar llegando en un futuro de la mano de La Derecha.

Escuche la entrevista completa aquí:

