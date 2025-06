“Hay gato enmochilado”: Petro cuestionó a la Fiscalía por libertad de ‘Papá Pitufo’ en Portugal

Durante el consejo de ministros que se realizó en la noche de este martes 24 de junio, el presidente de la República Gustavo Petro, volvió a referirse a la situación, de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, señalado por las autoridades colombianas de ser uno de los mayores contrabandistas del país.

Petro reveló que la tasa de homicidios en Colombia ha bajado porque se ha perseguido y se combatido el delito de contrabando. Sin embargo, dijo que el Gobierno Nacional no ha recibido respuesta pública de ¿por qué quedó libre? “Un gran infiltrador del Estado, de la Polfa, de la Policía, de la DIAN (…) pero quedó libre, he hablado con los portugueses y me dicen que es un tema de normas, el Estado colombiano no se movió. El Estado es la Fiscalía que nunca lo investigó (…) ¿por qué se demoraron en traer al ‘Pitufo’ como lo pidió el presidente?, hay gato enmochilado y hay que averiguar”.

Hace unos días en los micrófonos de la W, John Villamil, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, habló con Julio Sánchez Cristo tras la noticia de que el Tribunal Supremo de Portugal le haya concedido la libertad a su defendido.

“Celebramos que la fiscal general haya identificado que Diego Marín ya no sea considerado como líder de una organización criminal”, aseguró el abogado.

Villamil aseguró que fue un trabajo conjunto con los equipos de representación de Marín tanto en Colombia como en España y Portugal. “Y, por supuesto, cuando se presentan peticiones con sustento jurídico de afectaciones a derechos fundamentales, uno espera que así se resuelva”, agregó.

Respecto a lo que seguirá en el caso explicó que aún no se ha acabado su labor. “Seguiremos adelante porque definitivamente hay mucho desarrollo en el tema de Diego por adelantar. Ya tenemos una acusación en Colombia que estamos prestos a atenderla en el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá y adelantar como en derecho corresponda”, dijo.

En particular, sobre los cargos que Marín tiene en Colombia, el abogado explicó que la acusación es “por tres cohechos propios, seis impropios y un concierto para delinquir con fines de contrabando”.

“Permítame finalizar esta llamada reiterándole el compromiso que tiene Diego Marín Buitrago con la justicia colombiana y estará presente en todas y cada una de las audiencias ahora ya estando en libertad. Lo haremos de manera muy juiciosa y muy cumplido ante el Juez Quinto Penal Especializado”, reiteró el abogado.

Por otra parte, Villamil también es abogado de Dairo Úsuga alias ‘Otoniel’, respecto a las acusaciones de que su cliente estaría cooperando con autoridades de EE.UU. afirmó que no era cierto.

“Efectivamente el señor Dairo Úsuga, quien está detenido en Florence, Colorado, no ha entrado en ningún escenario de cooperación con las autoridades de Estados Unidos ni con agencias federales”, ratificó.

#NoticiaW | “Hay gato enmochilado”, dijo el presidente Petro por la situación de 'Papá Pitufo' en Portugal. “He hablado con los portugueses y me dicen que el Estado colombiano no se movió, el Estado es la Fiscalía que nunca lo investigó”, añadió. pic.twitter.com/T5N5O8IU4E — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 25, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: