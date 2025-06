“No es por Bogotá”: Galán desmiente a Petro sobre aumento en cifras de homicidios en Colombia

El alcalde Carlos Fernando Galán desmintió al presidente Gustavo Petro después de que el primer mandatario afirmara que las tasas de homicidio en el país no han disminuido por la falta de control en Bogotá y en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Galán aseguró que, por cada cinco homicidios adicionales que hay en Colombia en 2025, en comparación con 2024, Bogotá registra uno: “Hay cuatro (homicidios) que no tienen que ver con Bogotá y que no ocurren en la capital. No es cierto que el aumento sea por Bogotá”.

El alcalde reveló que Bogotá tiene un aumento cercano al 5% en este delito, en comparación con el año pasado. Incluso, agregó, llegó a tener un aumento de cerca del 20% a finales de febrero.

“Las cifras del presidente no coinciden con las cifras oficiales de la Policía”, aseguró el alcalde Galán.

El mandatario de la ciudad también indicó que el control de drogas en el Aeropuerto El Dorado no depende de la Alcaldía ni de la Policía de la ciudad.

“Sin lugar a duda, el tráfico en un sitio como el Aeropuerto El Dorado genera riesgos y es necesario tener capacidades de control. Lo que pasa es que el Aeropuerto no está bajo la órbita de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni de la Policía Metropolitana de Bogotá, no tenemos el control ni es una responsabilidad”, indicó.

Galán agregó que su administración está lista para “apoyar en lo que significan los perímetros y las rutas que eventualmente puedan llevar a conectar esas redes en el Aeropuerto El Dorado, pero no es una responsabilidad de Bogotá”.

Para el alcalde, más que lanzar culpas, es “fundamental ponernos a trabajar conjuntamente para ver cómo fortalecemos las capacidades de control en el Aeropuerto”.

Por otra parte, Galán aseguró que se debe hacer un control mucho mayor en todos los puertos del país y no solo en el Aeropuerto El Dorado, como lo afirmó el presidente Petro, ya que la producción de coca en el país ha aumentado 20 veces.

“La droga en Colombia, en su inmensa mayoría, no sale por esa vía, sino que sale por los puertos en las costas de Colombia (…) ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor (para que) esa droga, que hoy está siendo producida en Colombia puede ser 20 veces más que la que producían los carteles de Medellín y Cali, no salga. No solamente es un esfuerzo de interdicción, que es fundamental hacerlo en llave con organismos internacionales, sino también es un esfuerzo en la cadena hacia atrás”, concluyó Galán.

