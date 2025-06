Misión La Guajira: más de 80 comunidades beneficiadas con soluciones de agua, energía y alimentación

Misión La Guajira, una iniciativa que nació en diciembre del 2023 de la mano de Grupo Aval, en alianza con Prisa Media y W Radio, tiene el propósito de ofrecer soluciones estructurales a las comunidades indígenas wayúu de los municipios de Manaure y Uribia.

Desde entonces, Misión La Guajira ha beneficiado a 21.000 personas de 3.000 familias representadas en más de 80 comunidades, a quienes ha llegado con soluciones de agua, acceso a energía o seguridad alimentaria.

Estamos haciendo grupo con La Guajira.

Así avanza Misión La Guajira

Semanas atrás, el empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, habló en La W sobre los avances de ‘Misión La Guajira’.

En un balance sobre los hitos logrados hasta el momento, el empresario sostuvo que su grupo empresarial y sus aliados están “cumpliendo con una promesa y una responsabilidad, y la vamos a llevar hasta el final”.

Desde su concepción, este proyecto ha buscado implementar iniciativas estratégicas integradas y coordinadas, asegurando una buena utilización de los recursos. Desde 2023, alrededor de 3.000 familias y 80 comunidades han sido beneficiadas por este proyecto que brinda soluciones de agua, energía, proyectos productivos y seguridad alimentaria.

Sarmiento Gutiérrez aseguró que las comunidades de La Guajira le han dicho lo siguiente: “Nuestra historia ya no se detiene cuando se va el sol. Ahora aprendemos y trabajamos porque ya tenemos algo qué hacer después de que anochece, soñamos en grande”.

El empresario reconoció que este esfuerzo fue “un poquito agrandado” al principio, pues “estamos haciendo un poco más de lo que habíamos concebido”. Sin embargo, aseguró que en este momento el proyecto ha entrado en una recta final, pues están “terminando de cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer”.

Sin embargo, aseguró que, para las comunidades, este no puede ser el final de su recorrido: “Deben ver ahora cómo, con los proyectos de sostenibilidad que hemos empezado, les pueden dar continuidad ellos mismos (…) los wayúu son gente orgullosa y que, hasta donde he visto y he podido comprobar en el campo, van a seguir con todo lo que les hemos dejado y a poder aprovecharlo aún más”.

Sobre cómo se ha logrado la articulación con otras empresas y entidades como el Gobierno Nacional, La Tienda de la Empatía, Naciones Unidas (ONU), Unicef, la Registraduría General de la Nación y otras, Sarmiento Gutiérrez explicó que, al final, lo importante es que “todo el mundo se ha dado cuenta de que tenemos un objetivo común”.

“Queremos que todo el mundo entienda que aquí nadie puede solo (…) todo el mundo ha entendido que aquí no se trata sobre los egos ni sobre quién es más o menos importante, se trata sobre algo que es una responsabilidad: tenemos cómo ayudar, cómo lograr un bien común, (así que) tengamos eso como la luz al final del túnel”, indicó.

