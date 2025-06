Miguel Becerra: El diseñador de Guacarí que rinde tributo a la fuerza femenina y al arte ancestral

Miguel Becerra es un diseñador de moda de reconocimiento internacional quien está trabajando por rescatar el arte artesanal en sus creaciones. Este viernes 27 de junio pasó por los micrófonos de Mujeres W para compartir su experiencia y perspectivas sobre la moda.

“Yo quiero mostrar ese empoderamiento de la mujer, esa fuerza, porque es la misma transformación que yo he tenido como diseñador y también es una exaltación a las maestras artesanas que vienen trabajando hace algunos años conmigo”, explicó el diseñador.

El camino para llegar a donde está ha sido complicado, pero ha rendido frutos. Según recordó Becerra, fue difícil seguir ese proyecto de vida al venir de una familia humilde de Guacarí en el Valle del Cauca con ideas tradicionales arraigadas. Sin embargo, en la actualidad, tanto ellos como su esposo lo apoyan incondicionalmente.

“No voy a decir que ha sido fácil, pero no me arrepiento de nada, porque puedo vivir con la satisfacción de que he logrado hacer lo que siempre soñaba hacer y para mí eso es demasiado bonito”, afirmó.

A la fecha ha participado en eventos de talla internacional como la New York Fashion Week, Miami Fashion Week y Houston Fashion Week. Uno de los más recientes ha sido el Bordados Fashion Week, en el cual el alcalde de Cartago le otorgó un reconocimiento por su trabajo con las maestras artesanas.

Le puede interesar: Alejandro González y Karoll Márquez, la amistad que va más allá de la música y las memorias

“El legado que quiero dejar es que no se pierdan nuestras culturas, porque están pasando los años y, lastimosamente, casi todas las maestras ancestrales y artesanas son mujeres ya de edad”, destaca el profesional invitando a que los jóvenes se interesen y apoyen ese rescate cultural.

Las mujeres han sido determinantes para el desarrollo de su carrera profesional, pues, según recuerda, fue su abuela quien lo llevó a interesarse en la moda. “Ella cosía, hacía colchas, y yo a veces tengo esos recuerdos, (creo que) por eso es que me gusta como lo que es detallado, lo que es elaborado. Entonces, para mí es importante preservarlo y yo por eso trato de transmitirlo”, detalló.

Hoy en día pretende tanto rescatar la labor de las maestras artesanas como ofrecerles a las mujeres prendas con las que se identifiquen y les haga sentir bien. “¿Cuál es la mujer que yo quiero vestir? Es una mujer que se siente identificada en mi trabajo y en lo que lo en lo que yo proyecto, que tenga esa fuerza y esa seguridad para llevar una prenda”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Miguel Becerra: El diseñador de Guacarí que rinde tributo a la fuerza femenina y al arte ancestral 03:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: