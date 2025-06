¿Hugo Rodallega se retira del fútbol? Sorprendente confesión tras ser campeón con Santa Fe

Independiente Santa Fe se coronó campeón del fútbol colombiano, luego de vencer 1-2 al Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El equipo bogotano comenzó perdiendo, pero dio vuelta al marcador con anotaciones de Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Rodallega fue el goleador del campeonato con 16 anotaciones y una de las grandes figuras del cuadro bogotano. El vallecaucano, al final del encuentro, dio una inesperada declaración, dejando en duda su continuidad en el fútbol profesional.

¿Qué dijo Hugo Rodallega?

“Yo les había dicho, no sé si lo voy a cumplir, quizás yo quisiera dar un paso al costado para que los jóvenes también tengan más oportunidad. La familia no me ha dejado, mi hijo me dice que siga, que siga luchando”, manifestó Rodallega en diálogo con Win Sports.

Al respecto, agregó: “Yo les dije que si éramos campeones quizás era el momento de retirarme, pero estoy seguro que ellos me van a decir que no,ya varios me han dicho que no, que ya viene Copa Libertadores, vamos a ver qué pasa, por ahora vamos a celebrar”.

Entretanto, el vallecaucano de 39 años confesó que jugó la final con una fractura en la nariz y una molestia muscular que sintió desde el calentamiento en la pierna izquierda; sin embargo, no estaba dispuesto a no estar en el terreno de juego.

“Yo desde el calentamiento, ya sentía algo en el aductor, le dije al doctor y la idea era no jugar, pero al final yo dije ‘no me salgo, voy hasta el final, de aquí me sacan solo cuando yo diga’, como si yo mandara, ahora es momento de celebrar, ya tendré tiempo de recuperarme", comentó.

Rodallega concluyó: “Estoy seguro también de que voy a hacerme una cirugía en el tabique, en el choque contra Millonarios me fracturé, solo que no quisimos decir nada para poder jugar los dos partidos de la final, son heridas de guerra, hoy ya es tiempo de sacar a relucir todo y que la gente de Santa Fe disfrute hoy”.