Simón Wilches, el colombiano que triunfa en la industria de la animación de EE.UU.

Simón Wilches, animador colombiano que ha participado en grandes películas como ‘Euphoria’ o ‘Wandavision’, conversó con La Hora del Regreso acerca de su vida, su trayectoria profesional en Estados Unidos y mucho más.

Con más de 20 años en la industria de la animación, gran parte de ese tiempo en Estados Unidos (11 años), Wilches ahora está trabajando con el estudio Titmouse, encargado de la producción de la comedia animada ‘Big Mouth’, una serie reconocida en EE.UU.

“Es un estudio que hace animación, inicialmente enfocado en series de televisión (…). Yo en el estudio me forjé en los proyectos especiales, que es todo lo que no es serie o película, ahí aterricé yo. Ellos identificaron que podía hacer de todo y ya llevo once años”, dijo.

Nacido en Popayán, Cauca, desde pequeño se mostró interesado por el mundo audiovisual. A pesar de que en su niñez la tecnología más avanzada era el papel y el lápiz, contó que sus padres siempre lo apoyaron.

A propósito, comentó que su padre contaba una “visión de la tecnología avanzada” y tenía una videocámara, con la que Wilches pudo desarrollar su gusto por la animación.

De otro lado, comentó que sus raíces latinoamericanas le han permitido adaptarse a la industria de la animación en Estados Unidos.

“Para mi fortuna, siempre he sido muy curioso y tecnológicamente siempre he explorado. Empieza uno a darse cuenta que las estructuras rígidas comienzan a tambalear (en la industria) y uno se comienza a adaptar. Siento que hay un componente de latinidad que me ha permitido moverme en momentos turbulentos”, indicó.

Inteligencia artificial, ¿aliada o amenaza?

Wilches manifestó que en la actualidad se vive en un mundo lleno es “especulación” y “mitos” de todo tipo, en especial en la ciencia y la tecnología. Destacó que la IA es una herramienta “impresionante” que llevan implementándose hace bastante tiempo. Sin embargo, hizo algunas advertencias.

“Le debo mucho a esos avances porque la tecnología es más accesible. Se vende una narrativa de que se hace una película solo con un clic, pero hay mucha gente tratando de vender sus servicios”, mencionó.

“Como artista, las cosas requieren especificad e intención, y eso es lo que la herramienta no tiene”, añadió.