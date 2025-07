“Me alegra mucho que no le hayan pagado”: Alcalde de Cúcuta frente al sicario de Jaime Vásquez

Cúcuta

A través de un video de 2:20 minutos, el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo, se pronunció frente a los señalamientos por una posible vinculación en el homicidio del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

“En cuanto a las declaraciones del sicario del señor Jaime Vásquez, quiero decir lo siguiente: Primero, me alegra mucho que no le hayan pagado la plata que le ofrecieron para asesinar al señor Jaime Vásquez. Me alegra mucho de que, aparte que está preso y se va a llevar un poco de años en la cárcel, no haya recibido un peso”, dijo Acevedo.

Posteriormente, hizo un balance de su gestión en materia de seguridad en la ciudad de Cúcuta, los golpes a la banda trasnacional AK 47 y la inversión en equipos tecnológicos que podrán usarse en investigaciones. “Como alcalde de Cúcuta, he declarado la guerra a los AK47″.

Recordemos que son siete los presuntos implicados en este homicidio, que están señalados de pertenecer a esta banda trasnacional.

“Nosotros hemos hecho una inversión importante de equipos de inteligencia en la ciudad de Cúcuta. Hoy, la inteligencia de la ciudad pueden revisar los celulares, pueden ubicar si yo he estado en alguna conversación de esas, gracias a un software de inteligencia muy avanzada”.

Concluyó el mandatario que Jaime Vásquez era su amigo. “Miren las declaraciones de Jaime Vásquez, defendiéndome, cuidándome y protegiéndome, porque yo si puedo decir que Jaime estuvo conmigo acompañándome durante mucho tiempo. Es todo lo que tengo que decir, en cuanto a esas declaraciones”.

A la par con el video del alcalde de Cúcuta, por los señalamientos del sicario del veedor ciudadano Jaime Vásquez, la alcaldía de Cúcuta emitió el siguiente comunicado a la opinión pública:

