Casa Blanca dice no tener información de carta del presidente Petro a Trump

La portavoz de la Casa Blanca aseguró este lunes que no tiene conocimiento de si el presidente Donald Trump recibió la carta enviada por el presidente colombiano Gustavo Petro, en la que se retracta de sus acusaciones sobre un supuesto golpe de Estado en su contra.

La crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia se desató tras las polémicas declaraciones de Petro y la filtración de audios donde el exministro Álvaro Leyva supuestamente habla de un plan para derrocar al mandatario colombiano. A raíz de esto, ambos países llamaron a consultas a sus embajadores, marcando un momento de alta tensión bilateral.

Aunque Petro envió la carta el 23 de junio para intentar apaciguar la situación y aclarar sus señalamientos, la Casa Blanca no ha confirmado haberla recibido, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de las relaciones entre Washington y Bogotá.

W Radio consultó a otras fuentes oficiales del Gobierno Trump quienes dijeron no tener detalles y pidieron consultar al Departamento de Estado.

Este lunes, la congresista republicana María Elvira Salazar señaló que el presidente colombiano Gustavo Petro “entró en su sano juicio” al matizar sus recientes señalamientos contra legisladores estadounidenses, en el marco de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

“El presidente entendió que no procede acusarnos por decirle que se porte bien y no se meta con la Constitución colombiana, entonces me alegra mucho que el caballero entró en su sano juicio”, dijo Salazar.

La legisladora acusó al mandatario de intentar coartar la libertad de expresión de congresistas estadounidenses, recordando que en EE.UU. “hay una Primera Enmienda que garantiza el derecho a decir lo que uno piensa”. Agregó que “Petro representa una amenaza para la democracia colombiana” y afirmó que es su “deber moral y político” alzar la voz, dado que en su distrito en el sur de Florida viven miles de colombianos.

Salazar también rechazó que sus declaraciones puedan ser evaluadas por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes: “Ese comité no investiga cuando un congresista defiende la democracia. Al contrario, nos felicitaría. Y si no lo hiciera, deberían investigarme por no cumplir con mi trabajo”.