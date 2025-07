“Me alegra que haya entrado en su sano juicio”: congresista Salazar sobre carta de Petro a Trump

La congresista republicana María Elvira Salazar respondió a una pregunta de W Radio señalando que el presidente colombiano Gustavo Petro “entró en su sano juicio” al matizar sus recientes señalamientos contra legisladores estadounidenses, en el marco de la creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

“Si el presidente entendió que no procede acusarnos por decirle que se porte bien y no se meta con la Constitución colombiana, entonces me alegro mucho que el caballero entró en su sano juicio”, dijo Salazar, al responder preguntas de periodistas colombianos desde el Capitolio.

La legisladora acusó al mandatario de intentar coartar la libertad de expresión de congresistas estadounidenses, recordando que en EE.UU. “hay una Primera Enmienda que garantiza el derecho a decir lo que uno piensa”. Agregó que “Petro representa una amenaza para la democracia colombiana” y afirmó que es su “deber moral y político” alzar la voz, dado que en su distrito, en el sur de la Florida, viven miles de colombianos.

Salazar también rechazó que sus declaraciones puedan ser evaluadas por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes: “Ese comité no investiga cuando un congresista defiende la democracia. Al contrario, nos felicitaría. Y si no lo hiciera, deberían investigarme por no cumplir con mi trabajo”.

En una de sus frases más duras, calificó a Petro como “exguerrillero, expandillero y exladrón” y lo acusó de querer “robarse lo que los colombianos necesitan para seguir adelante”.