Así es ‘Había una vez’, historia para niños narrada por ‘Momo’ a través de la IA

El 26 de enero de 2025, un padre con gusto por la historia y una hija con atracción por los cuentos dieron origen a un proyecto que hoy gana cada vez más audiencia en plataformas digitales. Bajo el nombre “Había una vez by Momo”, este narrador ha encontrado una forma novedosa de acercar a los niños al pasado, usando la inteligencia artificial como aliada y el arte de contar historias como puente.

Todo comenzó cuando Momo —apodo heredado de su tía en la infancia— decidió leerle cuentos a su hija para fomentar en ella el gusto por la lectura. Sin embargo, no optó por las historias tradicionales, sino que empezó a adaptar relatos sobre figuras históricas que han dejado huella en la humanidad. Su intención era clara: que su hija, y otros niños, conocieran desde temprano a personajes como Julio César, Nerón o Napoleón Bonaparte, pero desde una mirada comprensible y sin recurrir a la crudeza que muchas veces caracteriza estos relatos.

“Quise hacer de cada personaje un cuento, no una clase de historia. Por eso todo lo narro con un tono amable y cercano, sin violencia, aunque se trate de figuras complejas”, cuenta ‘Momo’. Para lograrlo, combina herramientas como ChatGPT, Bard (de Google), Sora y CapCut, que le permiten generar visuales, construir guiones y editar contenidos con una estética llamativa para los más pequeños.

El proceso creativo inicia con una investigación. ‘Momo’ condensa la historia de cada personaje en tres o cuatro párrafos, graba la narración con su voz y posteriormente recrea las escenas usando IA. La narrativa se construye paso a paso, con un enfoque didáctico, que busca despertar la curiosidad infantil. “Mi voz es clave, porque intento que los niños sientan que alguien cercano les está contando una historia de verdad, no que están viendo una lección aburrida”.

Una de las mayores dificultades ha sido adaptar las historias de personajes violentos o de épocas especialmente crudas. “La de Nerón fue muy complicada. También la de Julio César. No quería suavizar tanto como para tergiversar, pero tampoco quería mostrar violencia explícita. Fue todo un reto narrativo”, reconoció. Aun así, no descarta abordar figuras como Calígula o Napoleón, siempre desde un enfoque reflexivo. “Napoleón me da cierto respeto, porque representa un momento muy complejo de la historia europea, con muchas aristas que hay que saber explicar con balance y sensibilidad”.

El proyecto ha generado una comunidad leal. Especialmente en YouTube, donde se alojan las historias completas. “El primer mensaje que recibí fue de un niño que me decía que veía mis videos todos los días. A partir de ahí decidí empezar a mencionar a los niños por su nombre (con permiso de los padres), para hacerlos sentir protagonistas también”, recordó.

El canal @habiaunavezbymomo está presente en Instagram, TikTok, Facebook y Spotify, pero su enfoque principal sigue siendo YouTube, donde las historias se publican puntualmente a las seis de la tarde. El impacto no ha sido solo infantil: padres, docentes y aficionados a la historia también han encontrado en este formato una forma entretenida de revivir el pasado.

Cuando se le pregunta por el origen de su nombre artístico, menciona que: “Fue mi tía. Me veía tan redondito de niño que me decía ‘momito’. Con el tiempo, ese apodo quedó guardado hasta que sentí que era el momento justo para revivirlo con este proyecto”.

Con una historia al día y una comunidad en crecimiento, ‘Momo’ no solo rescata el pasado. Está, sin proponérselo, escribiendo un nuevo capítulo en la forma como se enseña historia a las nuevas generaciones. Porque, como dice él mismo, “el que no conoce su historia, está condenado a repetirla... pero si la escucha como un cuento, tal vez nunca la olvide”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ‘Momo’: un padre que, a través de la IA, le enseña historia a los más pequeños 10:37 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: