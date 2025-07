Angélica Diazgranados: “No quiero la perfección, me gusta el desorden”

Angélica Diazgranados, la reconocida estillista de moda de talla internacional y directora de moda de la revista Rolling Stone, pasó por los micrófonos de Mujeres W para charlar sobre su experiencia asesorando a varias de las personalidades más famosas de la actualidad y compartir su perspectiva sobre la importancia de la moda en la vida cotidiana.

Sobre su estilo personal, expresó que se considera una persona “despeinada”, una filosofía que pretende llevar a cada aspecto de su vida.

“Yo tengo despeinada toda mi vida. Y me parece que eso es una forma de ir encontrando un camino bacano. ¿Sabes? No quiero la perfección. Me gusta el desorden, me gusta el estallido como el confeti de del color, de las formas. Encuentro en la diferencia, desorden, y eso me fascina”, afirmó.

La experta compartió diversas anécdotas trabajando con varios famosos tanto a nivel nacional como internacional y explicó que es un trabajo arduo el tener que tratar con las personalidades de cada quien.

“Romper la coraza de una persona que ya viene formada es muy difícil. Entonces te toca es acompañar hasta que esa coraza se ablande un poquito y te deje entrar. Cuando te deja entrar, vos puedes hacer cambios, pero los cambios nunca van a ser de repente”, explicó.

Respecto a su experiencia como asesora de moda, explicó que hay que tener en cuenta que el estilo de cada persona cambia con el tiempo, por lo que no se puede generar de la nada. “Un closet no se cambia, un closet se construye. Se construye de acuerdo a tus necesidades diarias y actuales”, expresó.

Por otra parte, charló sobre la importancia de destacar elementos de las personas que, aunque ellas puedan rechazarlos, pueden terminar convirtiéndose en sus propias fortalezas. “Yo hablo mucho de la autopercepción, que es: la forma en la que tú te percibes, no es la forma en la que el mundo te está percibiendo”, explicó.

“Mi pelo fue mi primer escenario de confrontación personal. Y hoy es mi característica más grande”, compartió a manera de ejemplo del proceso que ella misma vivió y que se ha convertido en su línea a seguir con las personas con quienes trabaja.

Escuche la entrevista completa aquí:

