Presidente Petro afirmó que la oposición “solo se basa en el insulto y la mentira”

El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos de la representante a la Cámara Lina Garrido, quien lo acusó de abandonar el recinto durante su intervención en el Congreso de la República, tras la instalación de las sesiones del legislativo.

“No estoy acostumbrado a salir corriendo. Escuché toda la intervención de la parlamentaria Garrido. No dio cifras, no demostró que las mías sean falsas. Y solo escuché insultos y mentiras”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro afirmó que la oposición “solo se basa en el insulto y la mentira” y aseguró que la representante Garrido “no quedará en mi memoria”.

La congresista Garrido había publicado minutos antes: “Salió corriendo. Estoy segura que se va a acordar de mí durante todo el trayecto de su viaje internacional No. 67 rumbo a Chile. #ColombiaSeRespeta”.

El presidente también criticó a medios de comunicación: “Ya empieza la prensa del gran capital a construir sus mentiras. Cuando se exceden en mentiras, me baño. Me acabo de bañar”.

El presidente también respondió a la senadora Paloma Valencia, quien afirmó que su gobierno ha recibido más dinero que el anterior. Petro reconoció el aumento en el recaudo fiscal, pero explicó su destino:

“Paloma dijo algo cierto. Dijo, aunque exagerando, que hemos recibido más dinero recaudado que lo que recibió Duque, eso es cierto. Pero no dijo en qué se gastó ese mayor recaudo: setenta billones de pesos, en contra de mi voluntad, fueron a pagar la deuda que Duque dejó, de falta de pagos a Ecopetrol por la gasolina importada, que se convirtió así en subsidio a la gasolina”.

