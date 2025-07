¿Cuál es la clave del barrio más limpio de Latinoamérica? Habló presidenta de la Junta

Este 25 de julio, Ana Inés Vásquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio ‘El Regalo’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló sobre su labor junto a la comunidad.

¿A qué se dedica Ana Inés Vásquez?

Además de ser la presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, Ana es trabajadora independiente. Sin embargo, su trabajo en el programa comunitario es lo que más le apasiona.

“Le enseñamos a niños y adultos a separar desde la fuente. Para que la basura no la dejen en la calle, sino que la lleven a un centro de acopio especializado”, mencionó.

Gracias a su trabajo con la comunidad del ‘El Regalo’, el barrio ha sido galardonado como el más limpio de Latinoamérica.

¿Cómo logró convencer a tantas personas?

De acuerdo con Ana, este proceso no es nuevo, por el contrario, es un trabajo que está desde hace 26 años: “yo vengo desde Bucaramanga en donde la presentación del espacio público es algo indispensable y cuando llegué a Bogotá me dolió que no se tuviera esta misma conciencia”.

No obstante, afirmó que lo logrado es gracias al papel de la comunidad, por lo tanto, lo primero que se trabaja es la conciencia “por los otros y por el territorio“.

Además, recordó que la salubridad juega un papel importante en los barrios, puesto que los residuos mal gestionados, pueden atraer a los roedores y con ellos enfermedades.

¿El proyecto es sostenible a futuro?

Ana afirmó que junto con la Alcaldía Local de Bosa pretende llevar el proyecto a otros sectores de la localidad. Esto con la intención de demostrarle a las comunidades los beneficios de implementar este tipo de proyectos en sus lugares.

“Mantener la ciudad no depende de ningún gobernante, depende de nosotros”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause ¿Cuál es la clave del barrio más limpio de Latinoamérica? Habló presidente de la Junta 10:16 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: