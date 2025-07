Defensa de Day Vásquez contempla acciones contra abogados de Nicolás Petro

Barranquilla

El abogado de Day Vásquez, Alait Freja advirtió de posibles acciones legales que tomaría contra los abogados de Nicolás Petro ante el perfilamiento psicológico que se le habría realizado a la testigo estrella del caso contra el exdiputado del Atlántico.

Según indicó el defensor de Vásquez, está evaluando las medidas debido al acto que también calificó como ilícito.

Adicionalmente, aseguró que el mismo afecta el derecho a la intimidad y la autodeterminación de la mujer.

Freja también mencionó que, las acciones legales se contemplan sobre el personal de psicología que realizó el informe.

Lo anterior, debido a que, dicho análisis no contó con el consentimiento de Day Vásquez para su realización.

Previamente, a través de su cuenta de X, la mujer aseguró que, ya tiene 2 meses sin un esquema de seguridad y que, esa acción, obedecería a una estrategia para presionarla a “no hablar”.

“¿Para que me quitaron la seguridad? Claramente para presionarme a no hablar porque saben que no tener seguridad me hace vulnerable. Llevo dos meses pidiendo que se me devuelva mi esquema y solo me dicen que esta en proceso el estudio de nivel de riesgo”, dijo Vásquez.