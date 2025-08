Es lamentable su actitud: representante Juan Espinal sobre Sandra Heredia, juez del caso Uribe

Este viernes, primero de agosto, el expresidente Álvaro Uribe fue condenado, en primera instancia, a 12 años de prisión luego de que la juez Sandra Heredia lo encontrara culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Por este motivo, el representante del Centro Democrático Juan Espinal habló en los micrófonos de W Fin De Semana para ofrecer su perspectiva al respecto.

“Desde el Centro Democrático somos respetuosos de la justicia y las instituciones. El fallo es en primera instancia, entonces aún queda un recorrido procesal en donde la defensa y el partido le haremos un acompañamiento jurídico y político, pero respetando las ramas”, inició diciendo Espinal.

Así mismo, criticó el actuar de la juez Sandra Heredia, diciendo: “ Es lamentable la actitud de la juez , eso no se puede ocultar. Qué pasaría si fuera la actitud de la juez con un líder de la izquierda de este país, en donde fuera con Gustavo Petro como expresidente".

“La justicia en nuestro país no puede ser de primer o de segunda, ni con un trato diferente, la justicia debe ser imparcial, debe estar alejada de la política y la ideología “, agregó.

En esa línea, también enfatizó: “Creemos en la inocencia del expresidente Uribe y nos vamos a permitir, en una especie de montaje liderado por Iván Cepeda, que borren el legado y silencien a la figura de posición más importante que tenemos en la política".

“Hay un odio de la izquierda hacia el presidente Uribe. La introducción de la juez del lunes, cuando leyó el sentido del fallo, fue una completamente política, no parecía un juez sino una candidata al Senado", concluyó.

¿Qué pasó entre la juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe?

Cabe recordar que la juez Sandra Heredia y Álvaro Uribe protagonizaron un enfrentamiento en medio de la audiencia en la que se oficializó la condena en contra del expresidente por 12 años de prisión.

“Algunos de los hijos del señor procesado, que no tuvieron la gallardía de venir a acompañarlo cuando hizo presencia acá, sí hicieron publicaciones en contra de la suscrita”, fue la frase que la juez Heredia lanzó en medio de la lectura de la sentencia.

Inmediatamente, Uribe Vélez reaccionó y respondió: “Usted me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”.

“Tranquilo, no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré, siempre lo he respetado; a usted como persona también lo he respetado por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria“, respondió Heredia.

Ante esto, el exmandatario volvió a pedir respeto por sus hijos.

La juez, interrumpiendo la palabra de Uribe, dijo: “¿Se puede callar, señor Uribe? Y le pido que primero pida la palabra para que deje las constancias“.

