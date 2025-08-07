Así se vivieron las marchas a favor del expresidente Álvaro Uribe en Colombia

Con el himno nacional, gritos de ‘inocente’ y pancartas de rechazo al Gobierno del presidente Gustavo Petro, miles de personas se tomaron este jueves las calles de las principales ciudades del país para expresar su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

En Bogotá, a pesar de una llovizna incesante, una multitud llenó la Plaza de Bolívar, en el corazón de la ciudad, donde terminó la ‘Gran marcha nacional’ promovida por congresistas y dirigentes del partido uribista Centro Democrático, coincidiendo con el 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que en 1819 selló la independencia de Colombia, y los tres años de mandato de Petro.

La caminata partió del Parque Nacional, donde una muchedumbre, vestida con camisetas blancas que tenían estampada la foto del exmandatario, no dejaba de comentar “lo injusta y politizada que fue la sentencia contra el presidente Uribe”, según dijo a EFE Marta Caicedo, quien aseguró que aunque ella no es del Centro Democrático, considera que “lo de Uribe es injusto”.

La jueza Sandra Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, condenó el pasado 1 de agosto a Uribe a doce años de prisión domiciliaria, que el fundador del Centro Democrático pagará en su casa de campo en Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste).

Seguros de su inocencia

A las voces de apoyo a Uribe (2002-2010) Marchas en Bogotá a favor del expresidente Álvaro Uribe, “Justicia politizada no” o “Al ladrón lo tratan de señor y al señor como a un pirata”.

Entre estas destacó una gigantesca que decía en letras negras “Uribe inocente”, que contrastaba con el verde fosforescente de la tela que sostenían cuatro personas.

Las mayores marchas de apoyo fueron en Bogotá, Cali y Medellín, donde nació Uribe y tiene su fortín político.

En la capital colombiana y en Cali hubo conatos de enfrentamientos entre simpatizantes de Uribe y de Petro, pero no pasaron a mayores.

En Medellín hubo participantes en la Feria de las Flores que construyeron grandes silletas (cuadros artísticos florales que se llevan a la espalda) con leyendas alusivas a la inocencia del líder político.

Apoyo de militares retirados

En Bogotá, destacó la presencia de un grupo de militares retirados que se sumaron a la marcha para celebrar el Día del Ejército y pedirle al Gobierno de Petro mayor apoyo para las Fuerzas Militares.

“Creemos que nuestras Fuerzas Militares están debilitadas, sobre todo en Fuerzas Especiales, en Inteligencia, en Aviación del Ejército”, dijo a EFE el mayor retirado del Ejército Jorge Castillo.

También recordó que los grupos armados ilegales “están asesinando a nuestros soldados. Hace dos días asesinaron a tres soldados y el presidente de la República no se manifiesta al respecto”.

El exmilitar tildó de “juicio irregular” lo ocurrido con Uribe, quien durante sus ocho años en la Presidencia hizo de las Fuerzas Armadas y la Policía uno de los pilares de su Gobierno con la política de “seguridad democrática”.

Otro manifestante, llamado Luis Gabriel Cortés, también se sumó a las voces de descontento contra el Gobierno de Petro y por lo ocurrido en el juicio a Uribe.

“Me indigna todo lo que ha pasado con el caso de Uribe, me indigna todo lo que pasa en Colombia y me indigna cómo la justicia es manipulada”, expresó a EFE.

Uribe Turbay en escena

En Bogotá también hubo pancartas en las que se leía: “Yo soy doblemente uribista”, que acompañaban una foto de Uribe con el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien hoy hace dos meses, el 7 de junio, fue víctima de un atentado en la capital colombiana, por lo que sigue en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a varias cirugías.

El caso de Uribe Turbay, sin parentesco con el expresidente, ha causado conmoción en Colombia y revivido el temor a la violencia política, luego de que el senador fuera gravemente herido con dos disparos en la cabeza mientras participaba en un mitin público.

La marcha de apoyo a Uribe se repitió hoy en más de 20 ciudades colombianas y también en algunas de Estados Unidos, Canadá y España, donde el expresidente, de 73 años, recibió apoyo tras su revés judicial.