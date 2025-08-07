Más de 1.000 personas se manifestaron este 7 de agosto en Barranquilla en apoyo al expresidente Uribe. Foto: captura de pantalla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que, fueron más de 1.000 los ciudadanos que salieron a las calles de Barranquilla a manifestarse este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La concentración inició sobre las 10:00 de la mañana en el Parque Washington en el norte de la capital del Atlántico.

Le puede interesar Así se vivieron las marchas a favor del expresidente Álvaro Uribe en Colombia

Los manifestantes permanecieron en el lugar por unas dos y comenzaron a dispersarse sobre el medio día.

Con pancartas y voces de protesta, en el espacio los ciudadanos mostraron su rechazo a la condena del exmandatario y su crítica a lo que calificaron como una “persecución judicial”.

Por su parte, se registró completa calma en la actividad, que culminó con normalidad y sin reportes de alteraciones públicas.

La jornada fue promovida por el senador Carlos Meisel, quien también aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad y fuerza a la familia de Miguel Uribe Turbay ante su delicado estado de salud.