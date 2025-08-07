Más de 1.000 personas se manifestaron este 7 de agosto en Barranquilla en apoyo al expresidente Uribe
Los datos fueron entregados por la Policía Metropolitana de Barranquilla.
La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que, fueron más de 1.000 los ciudadanos que salieron a las calles de Barranquilla a manifestarse este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La concentración inició sobre las 10:00 de la mañana en el Parque Washington en el norte de la capital del Atlántico.
Los manifestantes permanecieron en el lugar por unas dos y comenzaron a dispersarse sobre el medio día.
Con pancartas y voces de protesta, en el espacio los ciudadanos mostraron su rechazo a la condena del exmandatario y su crítica a lo que calificaron como una “persecución judicial”.
Por su parte, se registró completa calma en la actividad, que culminó con normalidad y sin reportes de alteraciones públicas.
La jornada fue promovida por el senador Carlos Meisel, quien también aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad y fuerza a la familia de Miguel Uribe Turbay ante su delicado estado de salud.