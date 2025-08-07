ONU calificó aranceles de Trump de desalentadores y pide protección a sectores vulnerables

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves 7 de agosto que la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, es una “noticia desalentadora”, y pidió protección a la población más vulnerable.

“Todas las guerras comerciales son ruinosas y deben evitarse. Por lo tanto, se trata de una noticia desalentadora”, declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York.

Tras la medianoche en Washington DC entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Aparte de eso, anoche Trump anunció aranceles del 100 % a chips y semiconductores que no tengan fábrica en Estados Unidos.

Este jueves7 de agosto, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, no descartó la posibilidad de que el presidente Trump imponga más aranceles a China por sus importaciones de petróleo ruso.

“Todo está sobre la mesa”, dijo Lutnick preguntado por este asunto en una entrevista con Fox Business.