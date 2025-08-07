Su nombre significa oro y es el único departamento de Colombia con dos océanos

Se trata de uno de los departamentos con más riqueza natural y privilegios geográficos de los 32 que conforman el territorio colombiano.

Su nombre es Chocó y su capital es Quibdó. Limita con Panamá y se caracteriza por ser el único departamento del país con costa en el océano Pacífico como en el Mar Caribe, así mismo Colombia es el único país de Sudamérica en contar con esta gran ventaja geográfica.

¿Qué significa el nombre del departamento chocó?

Según el Ministerio de Cultura en su cuenta de Instagram, “ Chocó proviene de la lengua aimara y significa oro” .

“Este departamento del Pacífico es una muestra de la enorme riqueza cultural que posee”, agrega el MinCultura en su Instagram.

¿Cuántos kilómetros de línea costera tiene el departamento del Chocó?

El departamento cuenta con aproximadamente 1.300 kilómetros de línea costera en el litoral pacífico, así lo informa el Banco de la República en su portal web, los cinco municipios colombianos que conectan con el océano Pacífico son: el Litoral de San Juan, Nuquí, Bajo Baudó, Jurado y Bahía Solano.

“Esto hace del Chocó un lugar que mezcla selvas abundantes, ríos hermosos y playas magníficas, lo que actualmente es un rotundo éxito entre turistas colombianos y extranjeros”, menciona Procolombia en su página web.

Sin hablar de una de las razones que más mueve el turismo del departamento, como lo es la temporada de avistamiento de Ballenas jorobadas, entre los meses de julio y octubre, exactamente en Bahía Solano.

