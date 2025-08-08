Así puede ir al único pueblo tolimense que es patrimonio de Colombia: Tiene 486 años

En el corazón de Colombia, Tolima se consolida como un destino turístico de referencia, ofreciendo experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y tradiciones auténticas.

Con paisajes que van desde imponentes montañas hasta ríos y llanuras, el departamento invita a descubrir su riqueza incomparable.

El Tolima ofrece una amplia variedad de actividades culturales, así como su gastronomía típica, liderada por el famoso tamal tolimense y la lechona, siendo catalogado este último como el mejor plato de comida del mundo según Taste Atlas.

Los amantes de la naturaleza encuentran en el Tolima un paraíso. Lugares como el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Cañón del Combeima ofrecen escenarios perfectos para el ecoturismo y las aventuras al aire libre.

En el departamento se puede visitar municipios emblemáticos como Honda, famoso por su historia y arquitectura colonial.

¿Cómo ir a Honda Tolima desde Bogotá?

Este recorrido usted lo puede realizar ya sea en su vehículo particular, como en transporte público, su trayecto por las carreteras del país es de aproximadamente 155 kilómetros y de entre 3:30 horas a 4 horas aproximadamente, normalmente la salida más común es por el Puente el Cortijo.

Según la página web de la Gobernación Del Tolima “El Municipio de Honda se localiza al norte del Departamento del Tolima, al norte: Con el Departamento de Caldas, occidente: Con el Municipio de Mariquita, oriente: Con la margen izquierda del Río Magdalena (Departamento de Cundinamarca), sur: Municipio de Armero Guayabal”.

Su temperatura promedio se encuentra entre los 23 grados centígrados y los 35 grados centígrados.

Dentro de sus fiestas más relevantes, es importante destacar el Reinado Nacional Del Río Magdalena y La Semana Mayor De Conciertos, como también lugares emblemáticos del municipio, uno de ellos es el Puente Navarro, la Calle De Las Trampas, la Catedral de Nuestra Señora del Rosario y el Museo el Río Magdalena.

