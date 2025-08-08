MinDefensa declaró a las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada como grupo armado organizado

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada, fueron catalogadas como un grupo armado organizado. Esto tras una orden presidencial.

Que sean catalogadas como un grupo armado significa que ahora el actuar de la fuerza se dará en el marco del derecho internacional humanitario e incluso se pueden bombardear.

“Todas las órdenes están dadas para emplear toda la fuerza pública con la máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada hasta el Norte de Santander y el Catatumbo, con un único fin: el narcotráfico”, dijo Sánchez.

