“Hemos decidido esperar a Miguel Uribe”: Andrés Guerra sobre encuesta del CD para elegir candidato

En diálogo con La W, el senador y precandidato presidencial Andrés Guerra, quien pertenece al Centro Democrático, se pronunció acerca del mecanismo del partido para escoger a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026.

Guerra explicó que la colectividad, junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el director del partido, Gabriel Vallejo, acordó realizar una encuesta en el mes de octubre para definir al aspirante único que representará a la colectividad. Este proceso posiblemente contará con el apoyo de una firma internacional como Atlas y el precandidato que resulte ganador de esa medición participará en una consulta posterior más amplia junto con otros sectores políticos.

Un hecho que resaltó Guerra es que el proceso tendrá en cuenta la recuperación del senador Miguel Uribe, quien permanece hospitalizado tras el atentado que sufrió en junio en la localidad de Engativá en Bogotá.

“Hemos decidido esperar a Miguel (Uribe) (…) si para octubre la ciencia, la medicina y la fe lo tienen a nuestro lado, estará en la encuesta junto con los otros cuatro precandidatos (…) (si no), tendremos otra fecha”, afirmó Guerra.

Actualmente, los nombres que competirían en esa encuesta son: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el propio Andrés Guerra, además de Miguel Uribe en caso de que esté en condiciones óptimas para esa fecha.

¿El Centro Democrático está “pasmado”?

Ante los cuestionamientos de analistas y sectores políticos que han señalado que el Centro Democrático tendría “congelada” su estrategia electoral, Guerra rechazó esa apreciación.

“Yo no creo que el partido esté pasmado. Este es el único partido en Colombia que ha mostrado condición (…) ha recorrido el país y ha recogido insumos para presentar una propuesta seria”, dijo.

Guerra resaltó que el partido ha recibido dos golpes fuertes en los últimos tiempos: el atentado contra Miguel Uribe y la situación jurídica de Álvaro Uribe.

También sostuvo que la decisión de esperar para definir un candidato único responde a una estrategia política pensada para no exponer antes de tiempo a un aspirante ante el Gobierno de Gustavo Petro: “Si presentábamos un candidato antes de tiempo, el Gobierno lo habría destrozado políticamente. Por eso definimos que era mejor esperar a octubre o noviembre para anunciarlo”.

Frente a la reunión entre cuatro de los precandidatos —sin la presencia de Miguel Uribe— ocurrida el pasado mes de abril, que generó comentarios sobre posibles fracturas internas, Guerra aseguró que se trató de un proceso normal dentro de un partido político.

“Fractura es cuando uno ataca o denigra el proceso interno, aquí hemos sido respetuosos. Sí había diferencias, pero siempre entendimos que el objetivo era tener un candidato único y que el momento de definirlo debía ser estratégico”, sostuvo.

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

