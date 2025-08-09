Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe

El Consejo de Estado admitió para estudio la solicitud de pérdida de investidura que presentó Carlos Alberto Sánchez Grass del sindicato Sinsergen quien solicitó que el senador Miguel Uribe fuera objeto de esa medida extrema por estar realizando actividad política el día en que atentaron en su contra.

A la par con la admisión de la demanda interrumpió el proceso hasta nuevo aviso por cuenta de la grave situación de salud que afronta el senador Uribe.

Al tiempo, los magistrados oficiaron a la esposa del senador, María Claudia Tarazona, para que dentro de los cinco días siguientes notifique cuál será el abogado que representará los intereses del congresista Miguel Uribe en el momento en que se reanude el trámite.

Además, la Sala 22 de Decisión, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez, quien además es presidente del alto tribunal, negó una solicitud que había sido presentada por el demandante Sánchez Grass, quien no conforme con el dictamen médico que emitiera la Fundación Santa Fe, pedía que el senador fuera valorado en la clínica por Medicina Legal.

En criterio de la magistratura, el solo dictamen de la Fundación es suficiente para acreditar el grave estado de salud que afronta el senador del Centro Democrático.