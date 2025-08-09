Actualidad

Inflación en julio de 2025 aumentó a 4,9%, según el Dane

Este dato genera una presión a la junta directiva del Banco de la República.

El costo de vida de los hogares colombianos en julio de 2025 subió, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Dane, la inflación registró un aumento a 4,9%, frente al 4,82%  registrado en el mes inmediatamente anterior.

Los sectores que jalonaron la inflación fueron restaurantes y hoteles, educación, transporte, salud, educación, alojamiento, agua, electricidad, gas, bebidas alcohólicas y tabaco.

Cabe señalar que este dato genera una presión a la junta directiva del Banco de la República, en cuanto a las intenciones del Gobierno del presidente, Gustavo Petro de una reducción en las tasas de interés que actualmente están en 9, 25 por ciento.

