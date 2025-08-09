Inflación en julio de 2025 aumentó a 4,9%, según el Dane

Es oficial: Este es el incremento de las pensiones 2025 con el último IPC que registró el DANE/ Getty Images / Javier Ghersi

El costo de vida de los hogares colombianos en julio de 2025 subió, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Dane, la inflación registró un aumento a 4,9%, frente al 4,82% registrado en el mes inmediatamente anterior.

Los sectores que jalonaron la inflación fueron restaurantes y hoteles, educación, transporte, salud, educación, alojamiento, agua, electricidad, gas, bebidas alcohólicas y tabaco.

Cabe señalar que este dato genera una presión a la junta directiva del Banco de la República, en cuanto a las intenciones del Gobierno del presidente, Gustavo Petro de una reducción en las tasas de interés que actualmente están en 9, 25 por ciento.