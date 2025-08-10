Encuentran sin vida a joven que había sido reportado como desaparecido en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la muerte de Harold Aroca, un joven de 16 años que había sido reportado como desaparecido a principios del mes de agosto de este año.

“La Policía Nacional lamenta informar que fue hallado un cuerpo sin vida de un menor de 16 años el cual fue reportado desaparecido el pasado 5 de agosto”, coronel, Luis Carlos Torres, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana No. 4 de Bogotá.

Según, la información de la Policía “las primeras hipótesis indican que al parecer se trata de la retaliación entre dos estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes”.

Por ahora se conformó una unidad investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.