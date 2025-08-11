El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es 'Todo lo sólido se desvanece en el espacio’, la nueva exposición del artista Nadin Ospina

Nadin Ospina, artista colombiano, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló sobre su trayectoria artística y la nueva exposición ‘Todo lo sólido se desvanece en el espacio’.

¿Cómo es la exposición?

De acuerdo con Ospina, ha sido un evento maravilloso y con mucha presencia. Es una exposición que recoge 40 años de trabajo y que realizó junto al curador Santiago Rueda.

En dicha exposición se podrán encontrar obras desde 1979, piezas pictografías, esculturas, etc. Todo esto en la Casa Lleras, que está hoy administrada por la universidad Jorge Tadeo Lozano.

Nadin Ospina hizo un llamado a entender que no es una retrospectiva, puesto que no están incluidas algunas de las piezas más reconocidas de su obra.

“Queremos mostrar cosas de antes y después del periodo de reconocimiento de mi arte”, afirmó.

¿Qué fue lo que más aprendió del arte?

Según mencionó, aprendió que lo más importante es escuchar al público, citando al artista francés Dussan dijo que “la obra de arte la culmina el espectador”, es por eso por lo que presta tanta atención a sus espectadores.

“Desde las redes sociales he podido abrir caminos de arte que no esperaba”, dijo.

¿El arte puede disminuir la violencia?

A través de su obra se recoge un concepto que es la hospitalidad, entender y recibir al otro, con su arte él propone; “que desescalemos la violencia y la prevención hacia el otro”.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause Así es 'Todo lo sólido se desvanece en el espacio’, la nueva exposición del artista Nadin Ospina 08:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W radio en vivo aquí: