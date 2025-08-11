“La violencia nos arrebata un colombiano que soñaba con servir”: gobernadora de Sucre, Lucy García

Sincelejo

La gobernadora de Sucre, Lucy García, lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. La mandataria resaltó que la violencia “arrebató un colombiano que soñaba con servir”.

A través de la red social X, la gobernadora García puntualizó que “Colombia está de luto. Recibimos con tristeza la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Acompaño con todo mi corazón a su familia. La violencia nos arrebata un colombiano que soñaba con servir”.

Finalmente, la mandataria hizo un llamado a la reconciliación tras el desafortunado hecho conocido este 11 de agosto en el país.

“Que su partida nos llame a reconciliarnos como país”, agregó la gobernadora de Sucre.