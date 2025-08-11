Esta es la historia de Jorge Castañeda, abogado y filosofo que perdió la vista a los 10 años
Según Jorge Castañeda, el espacio público en Bogotá es selvático.
Este lunes, 11 de agosto, en los micrófonos de Salud y Algo Más, estuvo el abogado Jorge Humberto Castañeda y habló sobre como es ser ciego en Colombia.
¿Cómo perdió la vista?
El también filósofo comentó que perdió su vista aproximadamente a los 10 años. No obstante, sus sueños de ser abogado y compartir su pensamiento con otras personas no se detuvieron.
“Cuando se piensa en los sueños, el hecho de ver o no, pasa a un segundo plano”, afirmó. Por otra parte, mencionó que a menudo las personas le dicen que aun teniendo todos los sentidos no logran el éxito que él tiene. Sin embargo, aseguró que esto es algo que a todos los seres humanos les sucede.
¿En algún momento pensó en rendirse?
Castañeda afirmó que nunca le sucedió, ya que es creyente de los pequeños logros y como estos construyen éxitos mucho más grandes.
“Aprendamos a valorar esos pequeños logros diarios, luego los vamos juntamos y creamos algo grande”, dijo.
Finalmente, se refirió a la organización del espacio público de Bogotá: “Una ciudad más organizada y con mejores andenes es mejor para todos, no solo para los ciegos o paralíticos”.
Escuche la entrevista completa:
