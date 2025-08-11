Falleció la periodista Carmen Visbal Peña, referente del oficio en el Caribe

En las últimas horas se confirmó el deceso de la destacada periodista y abogada Carmen Visbal Peña, por complicaciones asociadas a su lucha con una leucemia linfocítica tipo T.

Durante su carrera, Visbal Peña también se desempeñó como estratega de comunicaciones y poeta.

La profesional estuvo activa por más de 40 años, en los que ocupó importantes cargos en medios regionales como El Heraldo y La Libertad.

Asimismo, integró el equipo de trabajo de El Tiempo en el Caribe.

En su relación con el Derecho, obtuvo títulos de especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses.

Adicionalmente, obtuvo un título de maestría en Comunicación Política.

En lo que tiene que ver con su paso por el sector público, hizo parte de los equipos de comunicaciones de la Gobernación del Atlántico, el Ministerio de Defensa y del Comando General de las Fuerzas Militares.

El fallecimiento de Peña Visbal se produjo en medio del luto que vive el gremio en la región por la reciente muerte del también periodista Édgar García Ochoa, quien falleció tras permanecer hospitalizado varios días en la Clínica General del Norte.

García Ochoa se destacó por su cercanía con celebridades, entre esas, Shakira y Julio Iglesias.

Por otro lado, se registró el deceso de la periodista deportiva Bertha Benedetti de Carbonell, referente del oficio y creadora del espacio radial ‘Fútbol solo fútbol’, siendo una de las primeras voces femeninas en tratar esa fuente en la región.