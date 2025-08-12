ANDI anunció cambios en la agenda del Congreso empresarial en Cartagena tras muerte de Miguel Uribe
Los eventos sociales quedaron suspendidos.
La junta directiva de la ANDI anunció cambios en la agenda del Décimo Congreso Empresarial Colombiano en solidaridad con el fallecimiento del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay.
En un comunicado señaló que se sumará a las honras fúnebres y se transmitirá en el recinto del Centro de Convenciones de Cartagena mañana a las 12:00 del mediodía la misa solemne que será realizada en la Catedral Primada de Bogotá.
El horario de la inauguración del congreso que tenía previsto iniciar a las 2:00 pm se corrió para las 4:00 pm. Se mantendrá la agenda académica excepto la realización del conversatorio de precandidatos que será reprogramado entre jueves y viernes.
Todos los eventos sociales quedan cancelados y el día jueves a las 7:00 de la noche habrá una misa solemne en memoria de Miguel Uribe Turbay.