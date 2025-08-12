Ataque con drones dejó tres militares muertos en zona rural de Buenaventura

Cuando realizaban operaciones de control en el sector Pastico en la margen del río Naya, zona rural de Buenaventura, unidades del Ejército y la Armada fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones, causándole la muerte a tres militares.

Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Rivas Moreno, sargento segundo y los soldados profesionales Dario Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.

Las autoridades confirmaron que, en medio de los hechos, otros dos soldados y dos infantes de marina resultaron lesionados.

Tanto el Ejército como la Armada mantienen las operaciones en el sector para garantizar la seguridad de la comunidad y dar con los responsables.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.