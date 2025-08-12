Ataque con drones dejó tres militares muertos en zona rural de Buenaventura
En el ataque también resultaron heridos otros dos soldados y dos infantes de marina.
Cuando realizaban operaciones de control en el sector Pastico en la margen del río Naya, zona rural de Buenaventura, unidades del Ejército y la Armada fueron atacadas con explosivos lanzados desde drones, causándole la muerte a tres militares.
Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Rivas Moreno, sargento segundo y los soldados profesionales Dario Estrada Pacheco y Andrés Estrada Muñoz.
Las autoridades confirmaron que, en medio de los hechos, otros dos soldados y dos infantes de marina resultaron lesionados.
Tanto el Ejército como la Armada mantienen las operaciones en el sector para garantizar la seguridad de la comunidad y dar con los responsables.
De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.