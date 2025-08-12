Juzgado confirmó orden de captura contra el exrector de la Unimetro de Barranquilla

Una de las sedes de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, patrimonio de la familia Bendek.( Foto Twitter @UnimetroCO )

A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla confirmó que, el juzgado 24 penal del circuito de Bogotá con función de Conocimiento dejó en firme la orden de medida de aseguramiento que pesa contra el exrector del alma mater Carlos Jorge Jaller Raad, presuntamente relacionado con el desfalco del claustro académico.

En su pronunciamiento, los directivos aseguraron que, la administración de justicia de la República de Colombia cuenta con evidencias sobre la presunta apropiación de miles de millones de pesos de la institución.

Los recursos, según el comunicado, superarían los $30 mil millones de pesos.

Adicionalmente, solicitaron celeridad en el proceso legal que se adelanta sobre el caso de la Unimetro.

“El proceso judicial adelantado contra Jaller, su esposa y demás miembros de la estructura delincuencial ha avanzado de manera excesivamente lenta. En tal sentido, pedimos celeridad en su trámite”, indicaron.

Desde el Consejo Directivo también insistieron en la necesidad de que se emprendan las acciones pertinentes contra los presuntos responsables del desfalco, con el fin de recuperar los recursos.

“Solicitamos que la Fiscalía General de la Nación haga uso de los mecanismos de cooperación judicial existentes con el Gobierno de los Estados Unidos de América, a efectos de lograr la captura y extradición de Jaller”, concluyó el pronunciamiento.