MinDefensa confirmó muerte de uno de los presuntos implicados en el atentado contra Miguel Uribe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias ‘Zarco Aldinever’, uno de los supuestos articuladores del atentado contra Miguel Uribe.

“Confirmamos que el comunicado era totalmente auténtico de ese grupo criminal y con otras líneas investigativas pudimos confirmar que sí se trató el asesinato, por parte del ELN”, dijo el ministro.

Se trata de José Aldinever Sierra Sabogal, conocido con los alias de ‘Aldinever’ o ‘el Zarco Aldinever’, segundo comandante de la Segunda Marquetalia, grupo armado comandado por Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

Alias ‘El Zarco Aldinever’ es señalado como supuesto articulador del atentado ocurrido el pasado 7 de junio.

Existen informaciones que aseguran que este hombre murió en el estado Bolívar, en Venezuela, tras un enfrentamiento armado con el ELN.