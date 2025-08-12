Murió el exalcalde de Sincelejo y diputado de Sucre, Jesús Antonio Paternina

Paternina Samur fue alcalde de Sincelejo para el periodo 2008–2011. foto: Alcaldía de Sincelejo.

Barranquilla

En una clínica de Barranquilla, este lunes 11 de agosto se registró el deceso de Jesús Antonio Paternina exalcalde de Sincelejo y diputado de la Asamblea Departamental de Sucre.

El diputado miembro del Partido Liberal, se encontraba en la ciudad realizándose procedimientos médicos.

Su fallecimiento se habría generado por complicaciones cardíacas.

Desde la Alcaldía de Sincelejo manifestaron sus condolencias y lamentaron el deceso del reconocido político.

Asimismo, el alcalde Yahir Acuña manifestó su solidaridad con la familia y amigos del diputado.

“La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Yahir Acuña, lamenta profundamente el fallecimiento del diputado departamental y exalcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur. Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este difícil momento”, indicó la Alcaldía de Sincelejo.

Paternina Samur fue alcalde de Sincelejo para el periodo 2008–2011 por el Movimiento Colombia Viva.

Por su deceso, la administración declaró tres días de duelo municipal, correspondientes al 12, 13 y 14 de agosto de 2025.

“Ilustre hijo de nuestra ciudad, economista y líder político, dedicó su vida al servicio público, destacándose por su vocación de trabajo, compromiso con la comunidad y profundo amor por Sincelejo. Su gestión como alcalde (2008 - 2011) dejó un legado de desarrollo, ordenamiento urbano y fortalecimiento del deporte de base”, señaló la Alcaldía.