Sandra Rodríguez y Andrés Serna son los nuevos brigadieres generales de la Policía Nacional
Se trata de la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro y el coronel Andrés Fernando Serna Bustamante.
La coronel Sandra Liliana Rodríguez y el coronel Andrés Serna serán los nuevos brigadieres generales de la Policía.
Estos dos nuevos generales tendrán la misión de fortalecer los requerimientos de la ciudadanía y cooperar en la lucha contra los delitos de carácter trasnacional.
“También serán fundamentales en el cumplimiento de las prioridades institucionales para garantizar la protección del capital natural del país, la lucha frontal contra la corrupción, el Plan Democracia 2026 y la consolidación de la Política Integral de Bienestar para la Fuerza Pública y sus familias, liderada desde el Gobierno Nacional”, afirmó el Mayor General Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la policía.