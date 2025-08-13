Una menor indígena herida por combates entre estructuras ilegales en el norte del Cauca

En medio de combates entre las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural del municipio de Caldono, norte del Cauca, una menor indígena resultó herida y fue recuperada por la guardia ancestral.La adolescente hacia parte de una de las estructuras ilegales, al parecer, víctima de reclutamiento forzado.

Las confrontaciones se registraron durante varias horas en las veredas Las Palmas y Altamira del resguardo Pueblo Nuevo.

La menor lesionada, de acuerdo con las autoridades indígenas, “esta protegida, recibe atención médica y se encuentra en marcha la ruta de protección institucional y restablecimiento de derechos”.

Las confrontaciones generaron además de desarmonía territorial, zozobra en la población civil y afectaciones en las viviendas, que las comunidades se declararan en alerta máxima y adoptaran medidas de autoprotección individuales y colectivas.

El consejero mayor del CRIC, Edinson Peña, rechazó loa actos de violencia y les dijo a los actores armados que, “el uso de las armas no es la solución, solo trae la muerte, siembra violencia, odios y desarmoniza la madre tierra”.

También puntualizó que, “como autoridades ancestrales estamos en una apuesta por la reconstrucción social y el camino hacia la paz para que las futuras generaciones puedan tener una vida plena y en armonía”.