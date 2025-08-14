Comisión de Ordenamiento Territorial evaluó conversión del Caribe en Entidad Territorial

El Ministerio del Interior lideró la Comisión de Ordenamiento Territorial realizada este miércoles 13 de agosto, en la que se evaluó la conversión de la Región Caribe en Entidad Territorial.

En el espacio, el ministro Armando Benedetti aseguró que, la región está haciendo la solicitud con la frente en alto, con unidad política, con músculo institucional y con un mandato claro de decidir sobre su propio destino.

Lea también: ¿Dónde queda Isla Fuerte? Cómo llegar y actividades para hacer en esta joya del Caribe colombiano

Benedetti también señaló que, la conversión del Caribe a Entidad Territorial “no es un favor”, sino un derecho que la Constitución reconoció y que el país aún no ha materializado.

En la sesión, también se revisaron los mecanismos de articulación entre los instrumentos de planificación territorial y los de comunidades étnicas.

Adicionalmente, se trataron las acciones para fortalecer el sistema de administración del territorio.

Cabe recordar que, la Comisión es un organismo técnico que formula recomendaciones al Gobierno nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial.